Rifiuta di sottoporsi al test antidroga: denunciato e patente ritirata

SOLERO - I Carabinieri di Solero hanno denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la guida sotto influenza di sostanze stupefacenti un 56enne con pregiudizi di polizia che, controllato alla guida della propria autovettura e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una siringa contenente residui di sostanza stupefacente. L’uomo ha rifiutato di sottoporsi ai previsti accertamenti e per questo è stato denunciato con il contestuale ritiro della patente di guida e il sequestro dell’autovettura.