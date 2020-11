Dodici letti "Covid" nel reparto di Riabilitazione

OVADA - È stata riconvertita e trasformata in reparto riservato ai pazienti di bassa e media intensità "Covid" l'area posta al terzo piano dell'ospedale di Ovada solitamente utilizzata per la riabilitazione. La conferma arriva dall'ASL che, in seguito all'aumento dei casi in tutta la provincia - e a fronte della scelta del Governo di inserire il Piemonte fra le regioni presenti nella cosiddetta "Zona rossa" attiva da domani -, ha deciso di garantire nuovi spazi all'interno del presidio di via Ruffini.

"Alla luce della necessità crescente di posti di ricovero e valutando il costante aumento dell’afflusso di pazienti Covid - si legge nella nota diffusa dall'ASL -, il Direttore Sanitario di ASL AL, dottor Federico Nardi, ha disposto di convertire il reparto di Recupero e Riabilitazione Funzionale dell’Ospedale di Ovada in reparto di media e bassa intensità Covid per un numero complessivo di dodici posti letto".