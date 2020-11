No al campionato, sì ai recuperi

TORTONA - "Ci adeguiamo alle scelte del Dipartimento Interregionale. Hsl Derthona sta bene, le tre gare che abbiamo saltato sono state tutte su richiesta delle formazioni avversarie. Continuiamo ad allenarci e il 15 recupereremo una delle partite saltate, a Vado". Luca Sacco, ds dei leoncelli, commenta la scelta della Lega Nazionale Dilettanti per la serie D: in un primo tempo lo stop del campionato avrebbe dovuto essere fino al 3 dicembre, ma è stato accorciato e già il 29 novembre dovrebbe riprendere il calendario regolare. Prima di quella data dovrebbe essere deciso, e comunicato, anche quando giocare i tre turni che saltano, 8, 15 e 22 novembre, giornate in cui si disputeranno alcuni recuperi (anche mercoledì 18 è una data occupata da gare)

Intanto si riparte, domenica, con i primi incontri saltati, che non interessano il girone A. Coinvolto, invece, in quelli del 15. "Hanno seguito un ordine cronologico dei rinvii e la conclusione degli isolamenti fiduciari in atto - aggiunge Sacco - : noi giocheremo a Vado il 15, per i confronti con Fossano e Casale in casa siamo in attesa che ci comunichino le date".

Domenica 15 il Casale sarà sul campo della Castellanzese, ma c'è da valutare anche la condizione della squadra: dopo alcune positività accertate, gli allenamenti sono stati sospesi fino a domenica e prima di ricominciare tutto il gruppo (giocatori e staff) sarà sottoposto a nuovi controlli.

Da seganalare, fra i molti, il commento di Fabrizio Viassi, che è stato allenatore di Alessandria, Pro Vercelli e Casale e, ora, è al Fossano. "Forse al Dipartimento Interregionale non si rendono conto che i rinvii non sono stati per neve. Serve un protocollo per la D, altrimenti qui rischiamo di terminare il girone di andata a giugno"