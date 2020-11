Rubano la borsetta a un'anziana: due arrestati

ALESSANDRIA - Gli agenti della Squadra Mobile della Questura nei giorni scorsi hanno arrestato due cittadini peruviani, autori di un furto aggravato ai danni di un'anziana.

Alla donna è stata sottratta furtivamente la borsetta dal sedile anteriore dell'auto. Giunti in piazzetta Napoli, gli agenti hanno ascoltato il racconto della vittima: uno dei malfattori l'ha distratta mentre l'altro, approfittandone, le ha rubato la borsa contenente effetti personali e circa 120 euro.

Gli operatori si sono messi alla ricerca dei malviventi rintracciati poco dopo mentre cercavano, invano, di far perdere le proprie tracce. Fermati e perquisiti, i due sono stati trovati in possesso di alcune monetine usate per distrarre la donna. Successivamente è stata ritrovata anche la borsetta rubata che era stata nascosta.

I due cittadini peruviani, entrambi senza fissa dimora, dopo l'arresto, sono stati segnalati dal Questore al dirigente della Divisione Anticrimine per valutare l’emissione della Misura di Prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.