"Tanta solidarietà dal web ma nessuna scusa ufficiale, né presa di posizione del sindaco"

TORTONA - "Lunedì vedrò il mio avvocato, poi deciderò le sporgere querela". Il giorno dopo aver ricevuto volgarità sessiste da un consigliere comunale, Anna Maria Sciutto si sarebbe aspettata delle scuse formali, più serie di un semplice post, peraltro oggetto di ulteriore scherno da parte del 'branco' di amici di Niccolò Castellini. "Non ci sto a farmi prendere in giro, e dire che sul primo insulto avevo lasciato perdere".

DALL'OSPEDALE AGLI INSULTI

Sciutto, programmatrice informatica, esperta di web e di comunicazione turistica, racconta come tutto ebbe inizio: "Avevo commentato un giorono prima che secondo me l'Amministrazione Comunale fosse al corrente della prossima riconversione a Covid Hospital del nosocomio cittadino e che sui servizi sanitari non bisognasse mercanteggiare". Da qui i primi battibecchi a colpi di post, fino ai primi insulti sessisti: "Avevo cancellato tutto, non ci avevo dato granché peso. Ma quando il giorno seguente era tornato alla carica con lo stesso insulto, allora, non ho più fatto finta di niente".

E' UN RAGAZZO?

"Qualcuno ha cercato di giustificaro dicendo: è solo un ragazzo!, A 31 anni è un uomo. Io a 31 ani ne avevo già fatte di cose... Mi hanno accusato di averlo provocato: ho solo detto la mia opinione, cioè che se si promettono cose che non si possono mantenere (riferito al Sindaco Chiodi) si chiama demagogia".

LEONE DA TASTIERA

Pare che Castellini sia solito esternare le sue emozioni, online, con toni forti che spesso trascendono lìnella volgarità. "Se l'era presa anche con il ciclista Vincenzo Nibali, lo Squalo dello Stretto. Lo avrebbe insultato gratuitamente. Ma in quel caso sarebbero intervenuti subito legali del campione, facendo oscurare i post offensivi".

AMICIZIE INDESIDERATE

Anna Maria Sciutto è diventata popolare suo malgrado ("Comunque sono associata a messaggi volgari e irripetibili"), ricevendo però molti attestati di solidarietà, ma non solo. "Da tutta Italia mi sono arrivate richieste di amicizia di uomini imbecilli che - a vedere dal profilo - sono in cerca di incontri...".