Animatrici a distanza per divertirsi ed imparare

ALESSANDRIA - Anche la ludoteca si sta adattando alla situazione sanitaria per cercare di fornire ugualmente un servizio ai bambini e alle loro famiglie, anche a distanza.

Pertanto le attività della Ludoteca C’è Sole e luna, Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Alessandria, riprendono dal 16 novembre al 15 dicembre con un programma dal titolo Fare Incontri: mentre la struttura in via Verona 103 rimarrà chiusa al pubblico, le animatrici, coadiuvati da collaboratori esterni, inaugurano una nuova formula.

ZOOM

Utilizzando le piattaforme per videocall si proporranno percorsi ludico-creativi e motori-sensoriali in programma al mattino, nelle giornate di lunedì e venerdì (bambini da 0 a 3 anni e genitori): Mamme felici Bimbi felici, a cura di Nicoletta Scotti, istruttrice Mindfulness Psicosomatica, tutti i lunedì dal 16 novembre al 7 dicembre (4 incontri) dalle ore 10 ; Cominciamo da 0, a cura di Francesca Ferranti, divulgatrice scientifica per l’ infanzia, tutti i venerdì dal 20 novembre all’11 dicembre (4 incontri) dalle ore 10.45.



I percorsi del pomeriggio, in programma nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 17.00, si rivolgono ai bambini da 3 a 5 anni e sono: Magie d’ autunno, laboratorio espressivo a cura di Daniela Fava, operatrice in arte terapia, tutti i lunedì dal 16 novembre al 7 dicembre (4 incontri); Danza Gioco, percorso di avviamento alla danza a cura della scuola A.S.D. On Stage Dance & Theatre di Alessandria, tutti i mercoledì dal 18 novembre al 9 dicembre (4 incontri).

Le giornate di martedì e giovedì pomeriggio dalle 17 si rivolgono ai bambini da 6 a 11 anni: Ludo Sport, percorso ludico sportivo a cura di Andrea Bruni, preparatore atletico, tutti i marttedi dal 17 novembre al 15 dicembre (4 incontri); Viaggio nel mondo dei colori, laboratorio espressivo a cura di Daniela Fava, operatrice in arte terapia, tutti i giovedì dal 19 novembre al 10 dicembre; Autunneggia, incontri creativi a cura di Nunzia Castiglione, atelierista, tutti i giovedì dal 19 novembre al 10 dicembre.

Per tutti i percorsi, sia del mattino che del pomeriggio, occorre la prenotazione al 348/1318908 a partire dal 9 novembre, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13. Allo stesso numero e all’indirizzo di posta elettronica: ludoteca@comune.alessandria.it potete rivolgervi per ulteriori chiarimenti e informazioni riguardo ai costi dei percorsi.

Aggiornamenti sulle pagine social del Comune e della Ludoteca. Info: giovani.minori@comune.alessandria.it