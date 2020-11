Maltratta la moglie per 8 anni: denunciato

NOVI LIGURE - I Carabinieri di Novi Ligure hanno deferito in stato di libertà un 44enne con pregiudizi di polizia resosi responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. Il deferimento è scattato a seguito degli accertamenti scaturiti dalla denuncia-querela presentata dalla ex-coniuge, la quale ha riferito anche che, durante gli otto anni di convivenza, l’uomo l’aveva sottoposta a molteplici aggressioni fisiche e vessazioni psicologiche. Nella circostanza è stato attivato il Codice Rosso in tutela della vittima.