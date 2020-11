Croce Verde e Rossa, insieme per combattere l'emergenza Covid-19

ALESSANDRIA - Croce Rossa e Croce Verde ancora in prima linea, insieme, nella battaglia contro il coronavirus. Potenziato con i container della "Rossa" il centro di decontaminazione utilizzato per sanificare le ambulanze che stanno effettuando i trasporti Covid-19. Attivo dallo scorso gennaio nell'area della "Verde", quando anche Alessandria si stava attrezzando per affrontare la pandemia, è il quartier generale, il punto di riferimento dei mezzi di soccorso di tutta la provincia che raggiungono Alessandria.

I soccorritori lavorano incessantemente per far fronte alla nuova ondata di casi Covid che sta sottoponendo a grave sofferenza il lavoro all'interno degli ospedali.