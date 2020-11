Il Casale è ripartito, Hsl recupera a Vado

CASALE - L'ultima volta in campo 16 giorni fa a Lavagna per il recupero. Poi il Casale si è fermato, dopo le positività di un buon numero di tesserati. Dopo lo stop, i tamponi di oggi hanno accertato la negatività per una parte consistente del gruppo squadra, che ha ricominciato ad allenarsi agli ordini di Francesco Buglio e del suo staff.

Alcuni elementi, però, sono ancora fermi: la condizione è migliorata, ma saranno sottoposti ad ulteriori controlli, per potersi aggregare ai compagni già a inizio della prossima settimana, perché il 22 è fissato il recupero in casa della Castellanzse.

Domani, invece, tocca a Hsl Derthona, a Vado alle 15, una delle tre gare saltate per problemi della squadra avversaria. Luca Pellegrini ha tutti a disposizione, solo qualche dubbio per Draghetti, per un leggero affaticamento muscolare.

Eccellenza, niente spareggi pr le seconde

La Lega Nazionale Dilettati ha annullato tutte le competizioni nazionali: in particolare la Coppa Italia, gli spareggi fra le seconde classificate di Eccellenza e le finali nazonali per la juniores regionale. Il direttivo, oggi, ha anche indicato nel 4 dicembre la possibile data per la ripresa della preparazione per tutte le categorie dilettantistiche regionali, sempre che l'emergenza non determini un ulteriore rinvio. Prevista anche la possibilità di dilatare la stagione fino al 30 giugno.