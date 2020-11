Discarica abusiva a Terranova: domani inizia la rimozione

CASALE - Inizierà domani un intervento straordinario di bonifica dell’argine della frazione di Terranova, all’altezza dei piloni dell’Autostrada A26. L’inciviltà di alcune persone, infatti, ha trasformato la zona in una vera e propria discarica abusiva che comprende, purtroppo, anche numerosi rifiuti ingombranti e inerti.

«È giusto ricordare che questi interventi sono a carico della collettività, quindi è fondamentale che si capisca che non utilizzare il Centro Intercomunale di Raccolta di via Grandi, 45 è un danno economico per tutti - spiega il sindaco Federico Riboldi - Inoltre, in questi mesi abbiamo intensificato i controlli tramite la videosorveglianza e con la Polizia Locale si è avviata un’importante azione sanzionatoria».