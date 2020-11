Aggredisce la compagna e il figlio: 47enne denunciato

MURISENGO - I Carabinieri di Murisengo, al termine delle indagini scaturite dalla querela presentata dalle vittime, hanno deferito in stato di libertà per maltrattamenti contro familiari, atti persecutori, lesioni personali aggravate e percosse un 47enne, già convivente con una delle parti lese, che per motivi di gelosia si è reso responsabile di reiterate vessazioni nei confronti della donna, culminate in una violenta aggressione alla stessa e al figlio, sopraggiunto in difesa della madre. La donna ha riportato un trauma contusivo al braccio, refertato dai sanitari dell’ospedale di Casale Monferrato.