Denunciato per furto di un giubbotto all'Iper: si cerca il complice

SERRAVALLE SCRIVIA - I Carabinieri di Serravalle Scrivia hanno deferito in stato di libertà un 40enne marocchino, con pregiudizi di polizia, per furto aggravato presso un esercizio commerciale. L’uomo, in concorso con un altro soggetto in fase di identificazione, ha sottratto un giubbotto del valore 235 euro, venendo ripreso dal sistema di videosorveglianza e successivamente fermato dal personale di vigilanza dell’IperSerravalle. La refurtiva recuperata è stata restituita all’avente diritto.