Autoarticolato fuori strada: viabilità bloccata per Quargnento

QUARGNENTO - Un camion con rimorchio si è ribaltato oggi, poco dopo le 13.30, sulla strada per Quargnento. La strada da circa un'ora è bloccata all'altezza della rotonda della discarica di Quargnento per permettere le operazioni di recupero del pesante mezzo. L'autista ha raccontato di aver perso il controllo del mezzo a causa di macchie di gasolio sulla strada.

In questo momento i soccorritori stanno svuotando il carico, si tratta bobine di carta, che dovevano essere scaricate in una ditta poco più avanti di dove è avvenuta la fuoriuscita. La viabilità è controllata dai carabinieri.



La strada potrebbe rimanere chiusa ancora a lungo, quindi si consiglia agli automobilisti che devono dirigersi verso Quargnento di percorrere la Strada Provinciale 10 in direzione Solero.