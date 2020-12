A Lucca Corazza può giocare

ALESSANDRIA - "Corazza si è allenato con il gruppo. Arriva da tre settimane di stop, però da martedì ha lavorato a tempo pieno. Valuterò bene, insieme allo staff medico, le sue condizioni e come impiegarlo. Averlo ritrovato, per noi, è molto importante".

Gregucci non si sbilancia sull'utilizzo, domenica a Lucca, dell'attaccante infortunato nel finale del primo tempo con il Livorno, però lascia intuire che potrebbe trovare spazio in una partita che il tecnico considera complicata e delicata come il derby. "La Lucchese è viva: lo ha dimostrato andando a vincere a Pontedera, campo ostico, ma aveva già dato segnali chiari prima. Contro l'Albinoleffe, sotto di cinque reti, nel finale ne ha segnate quattro. E con la Pergolettese, dallo 0-3 ha chiuso 3-3".

La Lucchesse ha subito tante reti? Però a reagire. Noi dovrmo fare una prestazione molto attenta, senza il minimo errore

Resta, però, una formazione che ha subito più del doppio (26) dei gol realizzati (12). "Noi dovremo fare una prestazione attenta, molto determinata, sbagliando pochissimo. Meglio: niente. Non guardiamo solo la classifica: le insidie ci sono". Anche se, onestamente, un risultato diverso dai tre punti, con l'ultima in classifica, non è tollerabile per una squadra, l'Alessandria, che di terreno ne ha già perso a sufficienza e deve sfruttare le ultime sei gare del girone di andata per rendere più gradevole l'aspetto della classifica. A propsito: tabella di marcia per gli ultimi sei atti? "Nessuna tabella. Tutte finali, da affrontare step by step, concentrati ogni volta sull'avversario di turno per ottenere il massimo. A quello successivo penseremo dal giorno dopo".

Squadra che vince non si cambia? "Io tengo in considerazione tutti e decido. Non ho formazioni fisse".

Qualche disagio negli allenamenti per il maltempo? "Una squadra forte deve aper affrontare anche queste situazioni. Abbiamo lavorato bene anche oggi, se domani ci fosse qualche problema di tenuta del campo per la rifinitura, abbiamo valide soluzioni, che la società ci mette a disposizione". Come Centogrigio? "Esatto, è l'alternativa già pronta".