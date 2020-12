Blackout nell'Alessandrino: Solvay attiva l'allerta 'gialla'

SPINETTA MARENGO - Un'interruzione di energia elettrica, registrata nelle prime ore del pomeriggio, sarebbe la causa di un allarme di stabilimento "codice giallo" diramato da Solvay. I vertici dell'unità produttiva della multinazionale chimica hanno immediatamente avvertito tutti gli enti preposti alla sicurezza del territorio e della cittadinanza.

Sono in atto, in queste ore, le operazioni per il riavvio degli impianti.