La neve blocca la strada per Voghera

TORTONA - Il prolungarsi della abbondante nevicata per tutta la mattinata di oggi, ha causato, oltre ai problemi al traffico autostradale, grossi disagi e mezzi bloccati lungo la ex strada statale per Voghera.

In questo momento con la neve che continua a cadere il traffico è molto rallentato fra Tortona e Voghera per tutta la lunghezza della strada regionale 10.