Una tortonese in finale di 'Miss Italia'

VIGUZZOLO - Sarà un concorso particolare come particolare è stato tutto questo anno, ma 'Miss Italia' va avanti e lunedì 14 dicembre a Roma in una edizione speciale causa la pandemia di coronavirus assegnerà il titolo della 'più bella d'Italia' per l'ottantunesima volta.

A giocarsi il premio con le altre 22 finaliste sarà Carolina Basso, ventiduenne di Viguzzolo che ha sbaragliato le altre nove semifinaliste in Piemonte. Carolina è una social media manager e studia per diventare veterinaria.