False generalità ai Carabinieri: non è chi dice di essere e non ha la patente

MOLARE - I Carabinieri di Molare hanno deferito in stato di libertà per falso ideologico e sostituzione di persona un 43enne con pregiudizi di polizia che, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, ha fornito false generalità sottoscrivendo documentazione mendace al fine di eludere ulteriori controlli. Suo malgrado, i Carabinieri sono riusciti a identificarlo, appurando che lo stesso si era posto alla guida pur non essendo titolare di patente di guida.