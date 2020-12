Truffa "del pellet", intervengono i Carabinieri

CASALE - I Carabinieri di Casale Monferrato, al termine degli accertamenti scaturiti dalla denuncia-querela sporta dalla parte lesa, hanno deferito in stato di libertà per truffa un 25enne con pregiudizi di polizia che, proponendo in vendita del pellet per stufa, ha indotto la vittima a farsi accreditare circa 250 euro sul proprio conto corrente come corrispettivo per la compravendita, omettendo di recapitare la merce.