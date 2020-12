Casale, solo un punto con il Varese

CASALE MONFERRATO - Un punto guadagnato o due punti persi? Sarà il prosieguo del campionato a 'pesare' il risultato della gara fra Casale e Città di Varese: nel frattempo i ragazzi di Buglio - oggi assente per squalifica e sostituito da Germano - tengono i lombardi dietro in classifica e approfittano della sconfitta casalinga del Fossano per allungare su quelli di Viassi sempre più soli in fondo alla classifica. La gara si apre con uno striscione dei tifosi di casa per ricordare Diego Armando Maradona, scomparso a fine novembre: lo spettacolo in campo però non gli renderà onore.

Nel primo tempo le squadre molto contratte si equivalgono lottando molto a centrocampo e ne nascono poche occasioni: poco dopo la mezz’ora arriva però il vantaggio degli ospiti con l’ex Lillo bravo a finalizzare un suggerimento dalla destra al termine di una progressione e girare rasoterra a rete sul palo lontano dove Tarlev non può arrivare. Nella ripresa il Casale potrebbe trovare il pareggio con un colpo di testa di Franchini al quarto d’ora su cross di M’Hamsi,che Lassi disinnesca in volo plastico mandando in angolo. Proprio dalla battuta del corner sul primo palo è Addiego Mobilio a toccare di testa anticipando un giocatore di casa, ma mettendo la palla nella propria porta.

Sull’1-1 le squadre cercano la rete del vantaggio e alla mezz’ora è il Casale ad andarci vicinissimo con Coccolo pochi istanti prima che Todisco riceva il secondo cartellino giallo per un fallo su Otele, appena entrato per Fall, lasciando così i nerostellati in inferiorità numerica. Nonostante l'uomo in meno, nel finale le occasioni più nette per il gol sono sui piedi di Franchini che spara dal limite servito rasoterra dalla sinistra da Coccolo sfiorando il palo basso più vicino e poi Poesio che per un niente nell’area piccola non trova la deviazione vincente. C’è tempo ancora per un rosso diretto a Cocola nei quattro minuti di recupero che fa finire l’incontro al Casale in nove, ma la diga tiene e al fischio finale è un 1-1 importantissimo.

CASALE – VARESE 1-1

MARCATORI: pt 34’ Lillo; st 16’ Addiego aut.

CASALE: Tarlev, Guida, M’Hamsi, Todisco, Cintoi, Bettoni, Mullici, Poesio, Franchini, Coccolo, Romeo. A disp. Rovei, Graziano, Nouri, Albino, Vecchierelli, Premoli, Cocola, Fiore, Cavigiola. All. Germano (Buglio squalificato)

VARESE: Lassi, Petito, Guitto, Simonetto, Addiego, Romeo, Lillo, Fall, Snidarcig, Mapelli, Negri. A disp. Cotardo, Parpinel, Capelli, Nicastri, Mamah, Ammirati, Ritondale, Otele, Minaj. All. Rossi

ARBITRO: Maccarini di Arezzo