Niente visite? Spediamo una cartolina agli ospiti delle Rsa

ALESSANDRIA - Per gli ospiti della case di riposo sarà un Natale diverso: non ci saranno visite, non si potrà festeggiate insieme ai parenti, né abbracciare un amico. Così Fnp Cisl Piemonte, insieme a Spi e Uilp Piemonte ha pensato di far arrivare un pensiero agli anziani ospiti, nel modo più semplice e sentito: “Mandiamo una cartolina agli anziani ospiti nelle Residenze”.

Un piccolo gesto pratico, alla portata di tutti, che può trasmettere un po’ di umanità e speranza a queste persone, per le quali le feste rischiano di essere un periodo ancora più triste.

A questa iniziativa, aderisce anche ANTEAS Piemonte, l’Associazione di Volontariato promossa dal Sindacato. L’obiettivo è quello di riuscire a raggiungere la maggior parte delle 785 Residenze per Anziani presenti in Piemonte.