PalaMassa, raccolta fondi. Obiettivo 150mila euro

MONLEALE - Il presidente di Sportleale Monleale Angelo Oddone ha scritto una lettera a Sabatino Aracu presidente della Federazione, al presidente della Regione Alberto Cirio e a Luciano Mariano e Dante Davio, che guidano le fondazioni Cassa di Risparmio di Alessandria e Cassa di Risparmio di Tortona, per avere fondi per ricostruire il PalaMassa, la casa dell'hockey, il cui tetto è collassato sotto il peso della neve, sette giorni fa, di fatto cancellando la tensostruttura (leggi qui l'articolo sul crollo).

"Il costo complessivo per un prefabbricato in muratura è di circa 350mila euro". In attesa di risposte concrete la società ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma gofundme "per ricostruire un luogo che per noi 'falchi' dello Sportleale non è solo un palazzetto. Lì noi conserviamo - scrive Mara Faravelli, che organizza la raccolta - i nostri più bei ricordi, dove abbiamo vissuto vittorie e sconfitte, momenti di gioia e di tristezza, conosciuto persone e costruito grandi amicizie. Perché noi siamo più di una società: siamo una famiglia e, ora, non abbiamo un posto dove tornare".

Nelle prime ore raccolti 2870 euro, ma l'obiettivo è bn più grande: 150mila euro, con l'aiuto di tutti. Con la volontà, una volta riedificata la struttura, di ospitare un centro federale.

La squadra prosegue la sua attività, ospitata a Novi per allenamenti e gare. Domani, all 18, trasferta a Vicenza, contro i 'Diavoli'.