Riduzione in schiavitù e tratta di persone: 34enne nigeriana arrestata

CAMINO - I Carabinieri di Pontestura hanno tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa nel novembre 2018 dal Gip del Tribunale di Torino, una 34enne nigeriana irregolare sul territorio nazionale conosciuta come "Madame Silvia", dimorante a Camino, gravata da numerosi precedenti di polizia. I Carabinieri erano da tempo impegnati in un’attività di polizia giudiziaria finalizzata alla verifica della presenza sul territorio della cittadina nigeriana, accusata di riduzione in schiavitù e tratta di persone. I controlli si erano fatti più serrati dal novembre 2019, quando era stata arrestata in esecuzione di un mandato di arresto europeo una 53enne accusata di aver cercato di introdurre clandestinamente in Gran Bretagna dei cittadini stranieri con l’aiuto di altri loro connazionali, e si sono conclusi ieri con l’individuazione della 34enne nigeriana.