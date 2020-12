Autosped, questa è una vittoria da grande

TORTONA - Tutti in piedi per applaudire Autosped, che batte Moncalieri, capolista lanciata, dopo un supplementare, 65-64, e avvicina il primo obiettivo della stagione, la final eight di Coppa Italia, fino ad ora sempre accarezzata, ma mai conquistata.

Se era un esame da grande, le giraffe lo superano a pieni voti, con una prestazione che piace molto a coach Francesca Zara. "Finalmente siamo state squadra: abbiamo giocato con intelligenza, siamo andate in attacco dove volevamo - così l'allenatrice - e lo abbiamo fatto anche con pazienza".

Una partita vissuta su grandi equilibri, Moncalieri, avanti di 1 dopo 10', 17-18, Autosped fa altrettanto nel secondo parziale, 16-15, ed è 33-33 all'intervallo lungo. Il testa a testa continua fino a metà del terzo quarto, quando le ospiti provano a scappare, con i canestri di Domizi (21 punti per lei, miglior realizzatrice), vantaggio massimo di 6 punti, che resta anche se Autosped prova ad avvicinarsi, 45-51 prima dell'ultima frazione. Che le padrone di casa iniziano con un break per il sorpasso, ed è ancora punto a punto, 56-56 dopo 40'. Overtime, Castelnuovo mette per prima la testa avanti: il canestro di Gatti e il libro trasformato valgono il +3 a 1' dalla sirena, Moncalieri si avvicina con Reggiani, ma Autosped vuole la vittoria e difende anche il minimo scarto, fondamentale.

Prova positiva di tutte le lunghe, con una nota di merito particolare per Podrug, che abbina sostanza a classe. La soddisfazione nelle parole della capitana Colli. "Contentissime per il successo. Venivano da due gare in cui non eravamo riuscite a tenere la concentrazione per 40', con cali di tensione. Oggi non abbiamo mai mollato, alla fine stanche, ma con la forza di conquistare un successo importante per la Coppa Italia".

Autosped dovrebbe tornare in campo martedì per il recupero a Udine, ma la partita potrebbe slittare a inizio gennaio. La Lega Basket Femminile ha proposto alla federazione di spostare alla fine del girone i turni del 9 e 16 gennaio (inizio del ritorno) e collocare in quella 'finestra' le partite rinviate nelle scorse settimane. Tra Castelnuovo e Udine l'accordo c'è, ora si attende l'ufficialità della Lega.

Autosped Castelnuovo - Akronos Moncalieri 65-64

(17-18, 33-33, 45-51, 56-56)

Autosped: Madonna 9, Pavia 5, Colli 11, Podrug 18, Gatti 13, Repetto 3, D'Angelo 2, Bonvecchio 4. Ne: Serpellini, Bernetti, Bassi, Francia. All: Zara

Moncalieri: Cordola 8, Reggiani 4, Pnz 5, alvini 8, Giacomelli, Bevolo, Berrad 8, Domizi 21, Kathitshi 10, Varetto. N: Ramasso, Jakpa. All.: Terzolo