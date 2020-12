Lupi in centro? Le foto non bastano

OVADA - Stanno facendo il giro dei social le foto pubblicati un animale, probabilmente un lupo, tranquillamente a spasso per via lung'Orba nella serata di ieri. L'avvistamento di alcuni automobilisti, segnalato alle forze dell'ordine che si sono recate sul posto, arriva dopo altri episodi delle settimane precedenti. Alla Rebba, in periferia, un capriolo è stato trovato sbranato a pochi metri dalla prime case. Addirittura nel centro abitato l'esemplare trovato privo di vita a Molare. L'animale presentava i segni tipici dell'attacco di un branco di lupi. Interrogati sull'argomento gli esperti del Parco Capanne di Marcarolo non escludono niente, sottolineando che per accertare la natura degli animali è necessario l'esame del Dna.