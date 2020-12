Sara Maranzana torna a "Detto fatto"

OVADA - La trasmissione è ripresa da poco, terminata la sospensione decretata dalla Rai dopo la bufera generata dal tutorial sulla "spesa sexy" mandato in onda qualche settimana fa. E' ripresa anche l'avventura di Sara Maranzana a "Caccia al tutor", il talent di "Detto fatto", il contenitore del primo pomeriggio di Rai2. Nella giornata di ieri è andata in scena la semifinale della gara che mette in palio un contratto con la Rai e la partecipazione fissa alla trasmissione. Prove di velocità, creatività e conoscenza accanto alla preparazione di una ricetta. "Ci hanno chiesto - racconta Maranzana - di rivisitare una classica frittata. Io l'ho fatto in versione dolce attingendo ai gusti e alle spezie che ho conosciuto nella mia esperienza cinese". L'intera puntata è disponibile sul sito della trasmissione. Per accedere alla finale c'è però bisogno di voti dei telespettatori, espressi attraverso le storie sulla pagina Instagram della trasmissione.