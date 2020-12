Banda larga in fibra ottica veloce per Terzo e Bistagno

BISTAGNO - Fastweb Spa ha portato la Banda larga in fibra ottica veloce in parte dell'Acquese. «Grazie alla sinergia tra aziende del territorio di Terzo e Bistagno, Fastweb sta promuovendo l’adesione al Circuito a 100 Mega che realizzerà con 2 punti di snodo: Regione Domini (Rivere) e Regione Cartesio - informano - Si tratta di un vero e proprio business project tra i probabili clienti dove il valore del canone mensile lo determinerà il numero di adesioni tra le aziende».

Secondo il colosso della comunicazione portare la fibra ottica diretta in aree oggi servite solamente da apparati radio e connessioni lente in rame, significherebbe investire nel futuro con connotati sociali che vanno ben oltre la parte puramente commerciale, insomma combattere l'isolamento digitale. «L’obiettivo è portare il canone alla competitività dei sistemi radio che dichiarano l’affidabilità di garantire la Connessione di 50/100 Mega - hanno concluso - vogliamo offrire una connettività in Fibra Ottica garantita come se fossero in Centro ad Acqui».