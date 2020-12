Casale e Hsl, tre gare in otto giorni

CASALE - "Ci dobbiamo mettere il camice da operai, contro una squadra, il Sestri Levante, che ha già la camicia da zone alte". Francesco Buglio insiste sull'importanza del recupero del Casale, domani, 14.30, al 'Palli': arrivano i 'corsari', i nerostellati hanno un solo risultato a disposizione, "ce lo impone la graduatoria: abbiamo bisogno di punti e di sfruttare al massimo le tre gare in otto giorni per rimontare qualche posizione". Due squalificati per i padroni di casa, Todisco e Cocola, il tecnico ha convocato due giovani, Ferrari e Coppola, entrambi classe 2003. Indisponibili Fabbri e Lanza, in attacco confermati Coccolo e Franchini.

Hsl con l'Arconatese

Fissata a tempo record la gara di Hsl Derthona, con l'Arconatese saltata domenica: tutti negativi i componenti del gruppo squadra, nel secondo giro di tamponi, molecolari, dopo che sabato erano emerse quattro positività, senza avere però la possibilità di effettuare subito i controlli. Domani, alle 14.30, a Busto Garolfo, la prima di tre tappe in otto giorni, in cui gli uomini di Pellegrini cercano continiuità per restare nelle zone alte. Solo Spoto è out.