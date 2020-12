Outlet, lunghe code per entrare. Visitatori in paziente attesa

SERRAVALLE SCRIVIA - Sono tornate le code al Serravalle outlet, come non si vedevano dai tempi precedenti alla pandemia.

Dalla mattinata di oggi davanti all’ingresso dell’oasi dello shopping sono pazientemente in fila centinaia di persone, in attesa di sottoporsi alla misurazione della temperatura che gli addetti effettuano in prossimità degli ingressi per consentire l’accesso.

All’interno tutti, visitatori e addetti alla vendita, rispettano scrupolosamente le misure di prevenzione sanitaria dimostrando che, se opportunamente organizzato, lo shopping può coesistere con i protocolli sanitari.

Così come avveniva ai tempi dei saldi invernali ed estivi negli anni precedenti al 2020, anche oggi stupisce la pazienza con cui gli aspiranti visitatori dell’outlet attendono il loro turno per rivivere qualche ora di normalità e di atmosfera natalizia. Un raggio di sole, quello odierno, che rischiara lo shopping natalizio più triste di questo secolo.