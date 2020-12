Un lampo di Concas piega l'Arconatese

ARCONATESE – HSL DERTHONA 1-2

MARCATORI: pt 16’ Gobbi, 31’ Gualtieri; st 47’ Concas

ARCONATESE (3-4-1-2): Botti; Spinelli, Bianchi, Ientile; Veroni, Albini, Gomis, Romeo; Coulibaly (30’ st Giovane); Marra (35’ st Pastore), Gobbi (35’ st Pavesi). A disp. Alio, Tumino, Serafini, Gatelli, Foglio, D’Aversa. All. Livieri

HSL DERTHONA (4-5-1): Teti; Gualtieri (32’ st Negri), Magné, Emiliano, Tordini (9’ st Cirio); Concas, Manasiev, Lipani, Kanteh (15’ st Mutti; 23’ st Nsingi), Gueye; Varela (30’ st Spoto). A disp. Rosti, Maggi, David, Palazzo. All. Pellegrini

ARBITRO: Iannello di Messina

NOTE Varela (20’ st) si fa parare un calcio di rigore da Botti. Ammoniti Spinelli; Gueye. Calci d’angolo 4-4. Recupero pt 3’; st 4’.

BUSTO GAROLFO – Super Hsl Derthona: vince in trasferta sul mai facile campo dell'Arconatese nonostante un rigore sbagliato da Varela e rimane al terzo posto in classifica in attesa di completare i recuperi. Il primo squillo arriva al 6’ quando Lipani dalla distanza impegna Botti in una parata a terra, poi al 12’ timide proteste per un fallo su Kanteh al limite dell’area ma l’arbitro concede solo una punizione. Alla prima occasione, però, a passare sono i padroni di casa: Ientile si sovrappone bene sulla sinistra e crossa al centro dove Gobbi controlla e tira di prima intenzione all’altezza del dischetto del rigore bruciando in anticipo sia Magné che Emiliano e superando un incolpevole Teti per l’1-0. La reazione del Derthona si spegne in un tiro da fuori di Manasiev e un lancio di Concas per Gueye entrambi preda di una facile presa per Botti, poi Varela scatta in buona posizione ma viene fermato dal guardalinee che segnala una posizione di fuorigioco. Il pareggio, meritato, arriva appena dopo la mezz’ora: Gualtieri da una rimessa laterale scambia palla con Manasiev e parte in progressione dalla fascia verso il centro trovando poi il gol con un diagonale rasoterra e la complicità del portiere che si lascia passare la palla sotto la pancia. Due minuti più tardi Gueye vince un rimpallo con il suo marcatore ma non riesce a controllare la palla, poi un’azione del Derthona corale porta Varela solo pronto a battere a rete ma un intervento disperato di un difensore dell’Arconatese mura la sua conclusione. Ci vuole invece un miracolo di Botti per disinnescare un colpo di testa di Gueye su cross dalla destra di Manasiev, poi due occasioni per i milanesi prima con Gobbi che serve Coulibaly in profondità ma il fantasista manca il controllo, poi lo stesso Gobbi su un cross dalla destra colpisce di testa nell’area piccola ma manda alto sulla traversa.

Nei primi dieci minuti della ripresa la partita si siede e allora per scuotere i suoi Pellegrini lancia in campo Cirio per Tordini cambiando modulo: dopo nemmeno tre minuti un cross proprio del neo entrato dalla sinistra taglia tutta l’area piccola trovando Varela e Concas in ritardo di pochi centimetri alla deviazione vincente. E’ un buon momento per l’Hsl Derthona e si vede: la difesa dell’Arconatese in sofferenza è costretta a commettere fallo su Gueye in area causando un rigore che però Botti para a Varela stendendosi sulla sua sinistra a fil di palo. Il Derthona continua a premere e va vicino al gol con Magnè che apre e chiude l’azione raccogliendo un cross rasoterra di Gueye e cercando il palo lontano con un tiro respinto dalla difesa di casa. Le occasioni si sprecano con Spoto che prende il posto di Varela ma non riesce a rendersi subito protagonista mentre l’Arconatese rischia il colpaccio con un tiro sporco di Marra che un suo compagno devia a fil di palo sul fondo. Ci vuole poi un volo plastico di Teti per togliere dall’angolino alto alla sua destra un tiro di Pastore che poco dopo chiede un rigore ma forse accentua troppo la caduta e l’arbitro lascia proseguire. Quando l’1-1 sembra ormai scritto arriva il lampo di Concas che cambia il risultato: Cirio crossa teso dalla sinistra, l’ala dell’Hsl Derthona prende il tempo ai due centrali dell’Arconatese e mette palla nell’angolino con un colpo di testa da applausi che vale tre punti.

