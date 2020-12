"Così sono stato aggredito"

NOVI LIGURE - Brutta avventura per Alessandro Naccarato, picchiato ieri pomeriggio davanti al bar Peter Pan di viale Saffi a Novi Ligure per una battuta che non è piaciuta a un uomo dai tratti somatici nordafricani, che era nei pressi.

È stato lo stesso Naccarato, persona molto conosciuta a Novi Ligure per essere stato coordinatore giovanile di Forza Italia, a darne notizia: "Ho subito un’aggressione mentre ero seduto a un bar di viale Saffi, con degli amici. Mentre parlavo dell’atmosfera del Natale che induce ognuno di noi a voler bene al prossimo, stavo dicendo ai miei amici che volevo bene a tutti loro. Nel frattempo è passata un'altra amica, l'ho salutata e ho detto a chi era seduto con me che anche a lei voglio bene, ma senza nessuna malizia. All’improvviso è arrivato un uomo, marocchino, che credo sia il compagno della ragazza che avevo appena salutato, mi ha dato uno schiaffo e un pugno buttandomi a terra. Mentre tentavo di alzarmi per difendermi, l’aggressore mi ha nuovamente spinto, sono ricascato a terra sbattendo schiena e testa, poi mi ha messo un piede sul petto dicendomi io ti schiaccio la testa ti ammazzo".

Soccorso dagli amici, Alessandro Naccarato si è sottoposto alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Novi Ligure che hanno emesso nei suoi confronti una prognosi di sei giorni.