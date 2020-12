Buone feste... dagli Infernot di Rosignano

ROSIGNANO - Per augurare buone feste il Comune di Rosignano ha pubblicato un video dedicato agli infernot patrimonio Unesco.

Così il Sindaco Cesare Chiesa: «Il Comune di Rosignano Monferrato ha pensato di fare un piccolo, prezioso, regalo ai suoi concittadini ed ai molti turisti che ci hanno raggiunto nel 2020 e certo ancora ci visiteranno nel 2021. In questo nuovo video, vi proponiamo una serie di immagini, per lo più inedite, di alcuni degli Infernot privati di cui è ricco il territorio rosignanese e che - nei prossimi mesi - potranno essere visitati, vissuti, ammirati e riscoperti, da chi lo vorrà. Il video ci è stato "donato" dal giovane Cristian Pensa, nostro concittadino che ringraziamo per l'entusiasmo con cui ha accolto l'invito di realizzare questo progetto. Buona visione e...Buone Feste!».