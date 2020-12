Violazione delle norme Covid: tre nei guai

SERRAVALLE SCRIVIA - I Carabinieri di Serravalle Scrivia hanno deferito in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale e violazione alle norme anti-Covid un 23enne con pregiudizi di polizia, e per violazione alle norme anti-Covid un 58enne e un 30enne marocchino, entrambi con pregiudizi di polizia, sorpresi in violazione della normative anti-Covid.

Nel corso del controllo, ritenendo illegittimo l’operato dei Carabinieri, il 23enne ha proferito nei loro confronti ripetute frasi oltraggiose.