Bettoni lancia il Casale: Imperia battuta

CASALE MONFERRATO - Dopo la sconfitta di domenica con il Pont Donnaz, i nerostellati ospitano i liguri dell’Imperia e mettono in cassaforte i tre punti superando gli uomini di Lupo 1-0 con il gol firmato Bettoni.

Il primo tempo parte con entrambe le compagini impegnate in fase di studio, poche le azioni rilevanti da annotare. Attorno alla mezz’ora il risultato si sblocca: il calcio di punizione battuto veloce da Poesio trova Bettoni che in diagonale la insacca in rete per l’1-0.

Nella ripresa è sempre il Casale a far girare più palla e cercare di tenere le redini del gioco senza però trovare la via del gol, gli avversari si avvicinano poco alla porta difesa da Tarlev e nel finale restano anche in dieci per l'espulsione di Capra.

Il Casale vince così in casa di misura e ottiene tre punti d’oro per la sua classifica, superando Vado e Borgosesia e issandosi al sest'ultimo posto con la salvezza diretta solo una lunghezza più sopra.

CASALE - IMPERIA 1-0

MARCATORE: pt 32' Bettoni

CASALE (3-5-2): Tarlev; Guida, Cintoi, Bettoni; Mullici, Todisco, Poesio, Romeo, M'Hamsi; Coccolo (49' st Cocola), Franchini (46' st Graziano). A disp. Rovei, Graziano, Albino, Fontana, Nouri, Fiore, Ferrari, Vecchierelli. All. Buglio

IMPERIA (4-3-3): Trucco; Gandolfo (21' st Calderone), Virga, Scannapieco (37' st Martelli), Malandrino; Giglio, Sancinito, Gnecchi (32' st Travella); Capra, Donaggio (1' st El Khayari),Minasso (1' st Malltezi). A disp. Palmieri, Fazio, Kacellari, Fatnassi. All. Lupo

ARBITRO: Agostoni di Milano

NOTE Espulso Capra (47' st) per comportamento non regolamentare. Ammoniti Todisco, Cintoi; Sancinito. El Khayari, Martelli, Virga. Calci d'angolo 4-3 per il Casale. Recupero pt 1'; st 6'.