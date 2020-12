Nicola e Corina, i primi vaccinati di Castellazzo Soccorso

ALESSANDRIA - Nicola Balbi è uno dei volontari 'storici' di Castellazzo Soccorso: casalcermellese, è attivo da molti anni nell'associazione. Corina Danca, anche lei volontaria, vive a Castellazzo: sono i primi due operatori che hanno ricevuto il vaccino, emozionati e felici per aver vissuto "una giornata storica, per l'Italia, per l'Europa e per l'umanità. Finalmente vediamo la luce".

Francesco Zanini, presidente di Castellazzo Soccorso, sottolinea che, appena l'Asl ha chiesto la disponibilità, la risposta è stata importante. "In un paio d'ore oltre il 50 per cento delle persone che prestano servizio nell'associazione si sono iscritte all'elenco che abbiamo inviato. Mi auguro che tutti e tutte vengano chiamati nei prossimi giorni e nelle prossime settimane: il numero, ne sono sicuro, aumenterà, credo che tutti i nostri volontari siano pronti. Soprattutto coloro che, in questi mesi, sono stati in prima linea. E' una giornata bellissima anche per noi"