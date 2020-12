Addio a Giovanni, tuttofare con la passione per la bici

ALESSANDRIA - Giovanni Bellinaso c'era sempre per tutti. Mani d'oro, le sue: a lui riuscivano anche le riparazioni impossibili. I familiari, gli amici, sapevano che su Gianni potevano sempre contare: pochi minuti e il guasto era risolto, abilità accompagnata sempre da un sorriso. Molto conosciuto nel quartiere Pista, dove aveva abitato fino a qualche anno fa, in via Mensi, prima di andare alla rsa 'L'Orchidea'

Il covid gli è stato fatale: ricoverato il 23 dicembre per polmonite, è spirato nella notte tra sabato e domenica. Aveva compiuto 90 in agosto. Lascia la figlia, con la famiglia. A un nipote che gli aveva telefonato per annunciargli una visita, tre settimane fa, aveva risposto che avrebbe preferito abbracciarlo e non era possibile. "Ci possiamo vedere solo dalla vetrata. Quando sarà passato questo virus torneremo a incontrarci"

Bellinaso aveva lavorato per quarant'anni alla 'Metalli e Laminati' di Quargnento. Appassionato cicloturista, in sella alla sua bici da corsa ha percorso migliaia di chilometri e fra gli itinerari c'era, spesso, Castellania, per l'omaggio a Fausto e Serse Coppi.

Il rosario sarà recitato oggi, lunedì, alle 18.30, nella parrocchia del Suffragio dove domani, alle 10, sarà celebrato il funerale.