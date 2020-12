Addio a Franco Castellaro, che ha 'cantato' Valenza

VALENZA - Valenza piange il suo cantore, il suo narratore raffinato e appassionato, il poeta che aveva versi e rime per tutti, innamorato della sua città in ogni sfaccettatura, dal sociale alla politica, dalla cultura all'economia e allo sport. Questa mattina si è spento Franco Castellaro, il 'Castlarì' come spesso si firmava, e indimenticabili sono le performace di 'Ginetto e il Castlarì', Ginetto Prandi e Franco.

Una icona per la città dell'oro, che ha raccontato anche sulle colonne del 'Piccolo': 'Sottovoce' era la sua rubrica, poesia prestata alla cronaca, perché Castellaro la dedicava, ogni settimana, a fatti e personaggi, lui che per il giornale è stato corrispondente prezioso. Indimenticabili le sue note scritte a mano, a volte consegnate personalmente, altre inviate con il fax. "Mi devo rassegnare anche io alla tecnologia, ma scrivere con la penna, sul foglio - ribadiva convinto - è una emozione unica".

Avrebbe voluto fare il giornalista, "quando aveva vent'anni - ricorda la sorella Vilma - gli avevano proposto anche uno stage all'estero. Ma mio padre non lo aveva lasciato partire". E Franco, classe 1934, aveva lavorato nell'azienda di famiglia, nell'oreficeria, ritagliando sempre spazi per le sue passioni, felice di essere un protagonista della vita culturale. Anche di quella sportiva, orgoglioso del ruolo di addetto stampa del torneo 'Città di Valenza', l'evento dell'estate in provincia, di cui forniva, in tempo reale, cronache dettagliate.

Abitava in via della Chiesa, con la moglie Iole. Da qualche tempo le condizioni di salute erano peggiorate e due giorni fa i medici hanno consigliato il trasferimento e il ricovero all'Hospice di Casale, dove è spirato questa mattina. Lascia la moglie, i figli Massimiliano con Stefania e Matteo con Sonia, il nipote Davide, la sorella Vilma con Guido e una città, e una provincia, che hanno perso una voce dolce, ironica, sensibile, attenta, profonda, appassionata.