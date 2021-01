Overall, primo podio: Cibrario è terzo

CREMONA - Inizia sul podio il 2021 di Overall Tre Colli. Bronzo conquistato nel fango: l'immagine di Luca Cibrario, Elite piemontese, al traguardo raccontano la battaglia nella prima gara dell'anno, il Ciclocross di Cremona, appuntamento nazionale in cui uno dei nuovi acquisti della squadra di Massimo Subbrero conferma di essere uno specialista e, soprattutto, dimostra di essere un atleta polivalente, anche se dalle prossime settimane si concentrerà sulla strada, priorità assoluta dell'anno.

In questa settimana, però, per Cibrario tre appuntamenti da vivere come eccellente interprete dei cross: a Cremona chiude al terzo posto, dopo essere stato a tratti anche secondo. E si lascia alle spalle anche Fabio Aru, 7°, che ha scelto di preparare la nuova stagione anche nel cross.

Ora Luca è in viaggio con destinazione Sant'Elpidio al Mare, per la settima tappa del Giro d'Italia. Domenica, invece, prova unica per il titolo italiano, a Lecce.