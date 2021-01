Stanco, primo allenamento in grigio

ALESSANDRIA - Dopo l'accordo e la firma di ieri (come anticipato su questo sito), Francesco Stanco ha partecipato oggi al primo allenamento in maglia grigia con i nuovi compagni. Anche se non era stato convocato nelle ultime tre gare prima della sosta, all'Imolese ha comunque disputato 12 gare (di cui 4 da titolare) e, quindi, è pronto per essere già a disposizione contro il Como.

Una lunga carriera quella dell'attaccante classe 1987, con 200 presenze anche in B, a Modena e Cittadella: la formula scelta è quella del prestito, fino a giugno 2021, con diritto di riscatto.

Ora il ds Fabio Artico sta perfezionando l'arrivo di Mirko Bruccini, ma anche almeno una partenza: il principale indiziato è Oghy Stijepovic, ma un posto potrebbe liberarlo anche il portiere Luca Crosta, che ha mercato in C.