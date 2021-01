Figc regionale: Baldin c'è, Fava escluso

ALESSANDRIA - Per la presidenza della Federcalcio piemontese sarà duello tra Christian Mossino e Filippo Gliozzi.

Ma domenica (votazioni da remoto) non si sarà, invece, il derby provinciale tra il casalese Gianni Baldin, vicepresidente regionale uscente, e segnalato da 240 società, e il tortonese Filippo Fava. Il Tribunale federale territoriale del Comitato regionale Piemonte Valle d’Aosta, che si è riunito nella sua funzione di Collegio di garanzia elettorale, ha giudicato infatti non ammissibile la candidatura di Fava perché, come si legge nel verbale, "ha presentato la propria proposta come delegato assembleare anziché come componente del Consiglio direttivo del Comitato regionale, come risulta invece dalle designazioni delle società e dalla delega conferita per la presentazione della candidatura stessa".

Dunque Fava è fuori dai giochi. Ammessi, invece, i due dirigenti della provincia che ambiscono a diventare delegati del Piemonte all'asseblea elettiva dellla Figc nazionale, Fabrizio Pieroni (Fulvius) e Domenico 'Nico' Gaggero (Ovadese).