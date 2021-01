Coronavirus: 2 decessi, 169 contagi e 239 guariti in provincia

ALESSANDRIA - Due decessi, 169 contagi e 239 guarigioni: ecco il quotidiano aggiornamento della pandemia in provincia secondo i numeri dell'Unità di Crisi regionale per il coronavirus.

Sono 18 le nuove vittime positive al test del Covid-19, di cui 3 oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora di 8106: 1238 Alessandria, 515 Asti, 337 Biella, 929 Cuneo, 668 Novara, 3714 Torino, 378 Vercelli, 257 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Aumentano invece di 1.040 unità i contagi (di cui 75 dopo test antigenico), pari al 12,2% dei 8.497 tamponi eseguiti, di cui 2.929 antigenici. Dei 1040 nuovi episodi, gli asintomatici sono 345 (33,2%), mentre il totale è così ripartito: 172 screening, 533 contatti di caso, 335 con indagine in corso; per ambito: 96 RSA/Strutture socio-assistenziali, 69 scolastico, 875 popolazione generale.

In assoluto si arriva dunque a 207.583 positivi in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 18.498 Alessandria, 10.599 Asti, 7215 Biella, 28.741 Cuneo, 16.228 Novara, 108.466 Torino, 7863 Vercelli, 7209 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1088 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1676 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 184 (-8 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2760 (-13 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.645. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.089.744 (+8.497 rispetto a ieri), di cui 938.153 risultati negativi.

Infine, i pazienti guariti sono complessivamente 179.888 (+1782 rispetto a ieri): 15.570 Alessandria, 8729 Asti, 6176 Biella, 25.079 Cuneo, 14.060 Novara, 95.083 Torino, 6782 Vercelli, 6098 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 936 extraregione e 1375 in fase di definizione.