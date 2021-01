ALESSANDRIA - Girone Verde, dodicesima giornata, penultima dell’andata, che anticipa l'atteso derby di domenica tra Tortona e Casale. La capolista Bertram Derthona in trasferta a Bergamo, la Novipiù JBM Casale Monferrato in casa contro Piacenza. Il turno si sviluppa tra l’anticipo di oggi, ore 18, tra le capitali del girone Milano e Torino e si completa domani con l’anticipo delle ore 12 Verona-Trapani e le gare delle ore 18.

NOVIPIU’ CERCA CONTINUITA’

JB Monferrato a caccia di continuità. La vittoria sul campo di Treviglio ha dato spinta e fiducia ai rossoblù, che però devono fare i conti con diversi infortuni da gestire. Obiettivo arrivare in buone condizioni al match di domani (PalaFerraris, ore 18) contro l’Assigeco (LEGGI QUI IL ROSTER) degli ex Matteo Formenti e Luca Cesana (due stagioni in rossoblù). Casale sesta a 10 punti (8 partite giocate: 3 vinte e 2 perse nelle ultime 5); Piacenza ha giocato le stesse partite ma ha 2 punti in meno (8 punti, 3-2 nelle ultime cinque e 1 sola vittoria in trasferta). A presentare la gara l'assistente allenatore JBM Andrea Fabrizi: “Piacenza ha un roster lungo, americani di talento e italiani con il giusto mix di esperienza e gioventù. È stata una settimana complicata, figlia di piccoli acciacchi che ci portiamo dietro dal tour de force di dicembre. Abbiamo comunque lavorato bene e siamo desiderosi di tornare sul nostro parquet".

Ottimista anche Luca Valentini: “Piacenza è un’ottima squadra che ha punti nelle mani e rotazioni abbastanza lunghe, con giocatori di esperienza in questa categoria, giocatori giovani molto talentuosi, e due americani in grado di fare canestro con molta continuità”. Recuperato Gora Camara, in dubbio Fabio Valentini (schiena), ancora assente Simone Tomasini (caviglia).

NOVIPIU' JB MONFERRATO – ASSIGECO PIACENZA

Dove: PalaFerraris, Casale Monferrato

Quando: domenica 10 gennaio, ore 18

Arbitri: Maschio, Centonza, Marzulli

Streaming: in diretta su Lnp Pass: https://bit.ly/3hTDW7O

BERTRAM, CANCELLARE BERGAMO

Cancellare l’onta della passata stagione. Andare oltre i problemi e le ansie da Covid-19. La capolista Bertram torna al PalaAgnelli forte delle nove vittorie consecutive e ritrovando in panchina coach Marco Ramondino, guarito dal Covid-19. Dall’altra parte la Withu (LEGGI QUI IL ROSTER) dell’esperto coach Marco Calvani e degli ex Rei Pullazi, Magaye Seck e Gianluca Petronio. Bergamo ancora a secco di vittorie dopo 6 partite e ultima in classifica. Tortona è alle prese però con la positività di Alessandro Morgillo e Matteo Graziani e domattina effettuerà, seguendo il protocollo Fip, un nuovo giro di tamponi di controllo prima di scendere in campo. Marco Ramondino avverte “Bergamo gioca ad alta intensità e con giocatori bravi ad andare a rimbalzo”. Bruno Mascolo, grande protagonista di questo inizio di stagione: “Dobbiamo essere ancora più cinici nel chiudere le partite, ma sono molto fiducioso sul fatto che riusciremo a crescere sotto questo aspetto. Bergamo è una formazione molto ostica, la cui classifica non rispecchia il reale valore. Servirà essere attenti e precisi per portare a casa i due punti”. Oltre ai due positivi, assente ancora Agustin Fabi (tendinopatia). Lorenzo Ambrosini, esplosivo in questo avvio, è stato eletto Mvp del girone per il mese di dicembre.

WITHU BERGAMO – BERTRAM TORTONA

Dove: PalaAgnelli, Bergamo

Quando: domenica 10 gennaio, ore 18

Arbitri: Rudellat, Bramante, Doronin

Streaming: in diretta su Lnp Pass: https://bit.ly/2LAIdkg