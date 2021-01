CASALE MONFERRATO - La guardia statunitense Corban Collins lascia Casale Monferrato per volare in Finlandia. Poche ore fa, infatti, la formazione degli Helsinki Seagulls ha annunciato (VEDI IL COMUNICATO) la firma del giocatore che ha chiuso la sua esperienza con la Novipiù domenica a Voghera. Collins, arrivato per sostituire l'infortunato Lucio Redivo, ha chiuso la sua parentesi italiana giocando cinque partite con 12 punti e 3.4 assist di media. I Seagulls sono attualmente in testa alla classifica del campionato. Collins lascia un ricordo speciale a Casale Monferrato, come dimostrano le (LEGGI COMUNICATO JBM) al momento della scadenza contrattuale. "Voglio ringraziare il Club per avermi dato l’opportunità di essere qui a Casale - spiega il giocatore - ho creato grandi amicizie sia con i miei compagni che con le persone all’interno del club. Voglio augurare buona fortuna a tutti!”. Da parte del club il saluto del general manager rossoblù Giacomo Carrera. “Ringraziamo Corban per i due mesi che è stato con noi. Si è messo a totale disposizione della squadra in un momento difficile e anche dal punto di vista umano non si può che parlare bene di Corban. Seguiremo la sua nuova avventura facendo il tifo per lui”