Scatto d'ira in un bar, danni al locale

ALESSANDRIA - Un cittadino di origini cinesi nella serata di ieri, giovedì, ha dato in escandescenze all'interno di una tabaccheria al quartiere Cristo, ad Alessandria, danneggiando il locale. Sono stati gli stessi titolari a chiamare le forze dell'ordine.

Sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti, che hanno placato - non senza fatica - l'ira dell'uomo, che ha provato anche a scagliarsi contro di loro. L'individuo è stato poi condotto all'ospedale 'Santi Antonio e Biagio' per un controllo. Le indagini sono ancora in corso.