Va in Pensione il 'capo' del depuratore Orti

ALESSANDRIA - Ultimo giorno di lavoro per Franco Buzzi, capo impianto del Depuratore degli Orti e coordinatore tecnico dell’area Ambiente e Depurazione.

Dopo una ventennale esperienza in altre aziende private, sempre del comparto ambientale, per oltre un decennio Franco Buzzi ha ricoperto questo delicato incarico in Amag Reti Idriche, dimostrando impegno e capacità soprattutto nei momenti di maggior difficoltà del depuratore di Alessandria nel 2019.