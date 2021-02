Cisl Fp vuole la ripresa delle attività ospedaliere

ALESSANDRIA - Sono positivi i dati diffusi sui posti letto per Covid-19. La situazione degli ospedali in provincia di Alessandria è migliorata rispetto al periodo più preoccupante della pandemia.

Per la Cisl Fp, occorre prendere decisioni serie nell’interesse dei cittadini e nel rispetto dei lavoratori, concentrando i casi in uno o due ospedali in modo da poter riprendere le attività sospese fino ad oggi: il territorio non è in grado di sopportare l’attuale situazione, che rischia di mettere a repentaglio la salute e la sicurezza di tutti. Il sindacato auspica che siano corretti gli errori commessi nel periodo estivo per impreparazione e attende scelte volte a rispondere ai bisogni della popolazione alessandrina.