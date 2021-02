Con il Grosseto si gioca alle 15

ALESSANDRIA - Calendario della C in continua evoluzione: dopo l'anticipo della 5a giornata a sabato 13, Alessandria - Giana Erminio, alle 15, cambia anche l'orario della prima delle due trasferte ravvicinate in Toscana: Grosseto - Alessandria, valida per il 6° turno, mercoledì 17 febbraio, è stata riprogrammata alle 15 (in origine era alle 17.30).

Quattro giorni dopo, domenica 21, i Grigi saranno a Pontedera, fischio d'inzio alle 15.