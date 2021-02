Il nuovo questore Molino in visita al Comune

NOVI LIGURE - Visita ufficiale del nuovo questore della provincia di Alessandria, Sergio Molino, al Comune di Novi Ligure: è stato ricevuto dal sindaco Gian Paolo Cabella, dal presidente del consiglio comunale Oscar Poletto, dal vicesindaco Diego Accili, dagli assessori Marisa Franco e Andrea Sisti, dal segretario comunale Pier Giorgio Cabella e dal comandante della Polizia municipale Armando Caruso, affiancato dal commissario Martina Sciutto.

Gli amministratori hanno illustrato al questore le misure adottate nel campo della sicurezza urbana e, in particolare, l’implementazione del sistema di videosorveglianza per un migliore e più capillare controllo del territorio. Il dottor Molino, dal canto suo, ha assicurato la massima collaborazione con tutte le forze dell’ordine per affrontare le diverse problematiche del momento, tra cui quelle legate ai controlli per il rispetto delle norme anti Covid.