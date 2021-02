Valmadonna, Conferenza rinviata

VALMADONNA - La Conferenza dei servizi, inizialmente programmata per il 23 febbraio, slitta all'11 marzo. La decisione è stata presa oggi. Dunque, solo fra un mese le parti interessate si troveranno per discutere la richiesta di un impianto per la produzione di biogas a Valmadonna.

Il Comitato che si oppone al biogas aveva chiesto una proroga "per poter visionare al meglio la nuova documentazione" relativa alla struttura che potrebbe sorgere dalle parti di via Porcellana e che è giudicata troppo impattante sia per fattori ambientali che per la viabilità.

Confermato il sit-in dei valmadonnesi, davanti al Comune di Alessandria, previsto per lunedì 15. Ritrovo alle 10 nel sobborgo, e mezz'ora dopo manifestazione pacifica in piazza della Libertà, con la presenza di molti bambini (le scuole saranno chiuse per le festività carnevalesche).