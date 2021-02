Addio a Charlie, il cane dell'hospice

ALESSANDRIA - Charlie aveva 16 anni ed era un cane molto speciale. E' stato, a lungo, una presenza costante all'hospice Il Gelso, la struttura di via San Pio V ad Alessandria. "Salutava tutti i malati, con alcuni si intratteneva di più. Per tanti è stato una compagnia fondamentale" ricorda Gabriella D'Amico, l'ex direttrice che stamani (con l'attuale responsabile, Mirella Palella) s'è accollata il compito di portare Charlie dal veterinario per porre fine alle sofferenze di una bestiola che di gente sofferente ne ha vista per così.

A Charlie sono stati dedicati scritti e disegni, perfino un liquore (L'erba di Charlie), il cui ricavato serve a sostenere il canile. "Era uno di noi" ricorda Francesca Biolatto, presidente della Fulvio Minetti, associazione che all'hospice presta una fondamentale opera di volontariato.

Domani, giovedì, dalle 10 alle 12, sarà possibile salutare per l'ultima volta Charlie alla "Sala del ponte" nella struttura Ponte Arcobaleno che la ditta Bagliano ha allestito in via Aldo Moro 7, in zona D4 al quartiere Cristo. Nel pomeriggio la cremazione; le ceneri saranno affidate ai volontari della Fulvio Minetti.